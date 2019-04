Zwei Jugendringer werden jeweils Sechster

Die Deutschen Meisterschaften (DM) der A-Jugend in Ladenburg sind für den gastgebenden Athletik-Sportverein (ASV) aus lokalsportlicher Sicht enttäuschend verlaufen: Am Ende gab es nur zwei sechste Plätze für die heimischen Freistilringer. Dafür hörten die Macher um Abteilungsleiter Herbert Maier viel Lob für die Organisation dieser jährlichen Titelkämpfe, die bis gestern Nachmittag zum dritten Mal in Folge unter der Regie der Römerstädter stattfanden.

Als Ladenburgs Bürgermeister Stefan Schmutz am Freitag bei der Eröffnung in der Lobdengauhalle „viel Erfolg und spannende Kämpfe“ wünschte und Musicalstimme Jeannette Friedrich die Nationalhymne sang, waren die Hoffnungen noch groß. Zumindest bei Daud Elembaev. Während sein am Ende ebenso sechstplatzierter Vereinskollege, der Vorjahreszweite Asis Isaev erkältungsbedingt schwächelte, sah Maier dagegen den Vorjahresvierten von einem Fehlurteil des Kampfgerichts um den Einzug ins Finale gebracht. Er wusste Bundestrainer Marcel Ewald auf seiner Seite: Dieser versprach, Elembaev Ende Mai beim Internationalen Brandenburg-Cup einzusetzen. Dabei hatte ASV-Ehrenmitglied Fritz Sauer als A-Jugendmeister von 1964 gehofft, 55 Jahre nach seinem Erfolg von Bad Salzgitter wieder einen Jungen aus den eigenen Reihen siegen zu sehen. Das hätte auch Eröffnungssängerin Friedrich gefreut, deren Großvater Albert einst schließlich ASV-Gewichtheber sowie Ringer und Rasenkraftsportler war. Doch auch Ladenburgs Adam Daschaev schied ebenso frühzeitig aus wie Maxim Riefling bei den zeitgleichen Griechisch-Römisch-DM in Witten. pj

