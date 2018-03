Zwei Schüler beim Bundeswettbewerb

Anzeige

Nach dem Erfolg beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ mit sieben ersten Preisen nahmen nun fünf Duos der Musikschule beim Landeswettbewerb Baden-Württemberg teil. Dabei sprangen, so eine Pressemitteilung der Musikschule, nicht nur erneut zahlreiche Preise heraus, sondern es gelang erstmals gleich zwei Schülern der Institution, sich im selben Jahr für den Bundeswettbewerb zu qualifizieren.

Bei ihrem ersten Wettbewerb überhaupt erlangten Milena Wetterauer und Emily Rudolf in der Kategorie „Klavier vierhändig und zwei Klaviere“ 16 Punkte und damit das Prädikat „mit gutem Erfolg teilgenommen“. Youcheng Weng und Charlotte Vitek erreichten in derselben Kategorie einen dritten Preis mit 19 von 25 Punkten, und Charlotte errang gemeinsam mit ihrer Gesangspartnerin Antonia Förster in der Wertung Kunstlied mit 22 Punkten einen zweiten Preis.

Dem zwölfjährigen Fridolin Bosse und der 14-jährigen Lucía Cerviño hingegen gelang der tolle Erfolg, sich gemeinsam mit ihren Gesangspartnern Lukas Stadlmüller und Lara Brust (alle Sängerinnen und Sänger haben bei Anke Kober Unterricht, die den Kinder- und Jugendchor des Nationaltheaters Mannheim leitet) mit 23 Punkten nicht nur einen ersten Preis, sondern auch die Qualifikation für den Bundeswettbewerb zu erspielen. Während es für Fridolin der erste Bundeswettbewerb ist, hat Lucía auf dieser Ebene bereits Erfahrung und einen zweiten Preis vorzuweisen. Der Finalwettbewerb wird vom 17. bis zum 24. Mai in Lübeck stattfinden. red