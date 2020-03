Zwei Schulen geschlossen

Wegen bestätigter Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus sind ab sofort zwei Schulen im Verbreitungsgebiet der „MM“-Ausgabe Neckar-Bergstraße geschlossen: die Merian-Realschule in Ladenburg und die Pestalozzi-Grundschule in Edingen (ausführliche Berichte auf dieser Seite). Weitere Schulen waren nach Angaben des Staatlichen Schulamts Mannheim bis Montagnachmittag nicht betroffen.

An der Merian-Realschule in Ladenburg hatte sich eine Lehrerin während eines Aufenthalts in der Region Südtirol-Trentino mit dem Virus angesteckt. Die Schule informierte daraufhin die Eltern. Wurde zunächst nur entschieden, Kinder aus einzelnen Klassen vom Unterricht auszuschließen, so korrigierte die Schulleitung ihre Entscheidung am Wochenende und gab bekannt, dass die Schule in der Woche vom 9. bis 13. März geschlossen wird.

In einer Pressemitteilung am Montag meldet die Stadt Ladenburg, dass sich auch ein Fünftklässler der Merian-Realschule mit dem Virus angesteckt habe. Er habe seinen Urlaub ebenfalls in Südtirol-Trentino verbracht. „Das Gesundheitsamt hat zwischenzeitlich Ermittlungen aufgenommen, um festzustellen, welche Personen in einem engeren Kontakt zur betroffenen Lehrkraft und zum Schüler standen“, heißt es weiter.

Beide Patienten stammen laut Mitteilung aus Edingen-Neckarhausen und seien mit „grippeähnlichen Symptomen in häuslicher Quarantäne“, brauchten aber keine weitere medizinische Behandlung. Ladenburger Bürger seien „zum aktuellen Zeitpunkt“ noch nicht mit dem Coronavirus infiziert.

Zwei Kinder, zwei Erwachsene

Anders in Edingen-Neckarhausen, wo es nach Angaben von Bürgermeister Simon Michler am Montag insgesamt vier bestätigte Fälle von Corona-Infektionen gibt: Zwei Kinder und zwei Erwachsene, darunter jene beiden Patienten mit Bezug zur Schule in Ladenburg. Ebenfalls angesteckt hat sich eine Schülerin der Pestalozzi-Grundschule in Edingen. Das Kind hatte laut Michler an einer Ski-Freizeit in Italien teilgenommen und war bereits am Montag vergangener Woche von der Schule nach Hause geschickt worden. Das Testergebnis lag demnach seit Sonntag, 8. März, vor. Weil unklar sei, mit wem die Schülerin Kontakt hatte, wurde die Pestalozzi-Schule zunächst für den Rest der Woche geschlossen. Nach Angaben von Sabine Hamann vom Staatlichen Schulamt Mannheim waren die beiden Einrichtungen in Ladenburg und Edingen bis Montagnachmittag die einzigen Schulen im Zuständigkeitsbereich der Behörde, die wegen bestätigter Corona-Infektionen geschlossen wurden.

„Allerdings gibt es in fast jeder Schule unseres Einzugsgebiets einzelne Lehrer oder Schüler, die in Quarantäne sind, weil sie die Ferien in einem Risiko-Gebiet verbracht haben“, sagt die Sprecherin. „Aktuell ist jedoch keine weitere Schule akut von einer Schließung bedroht“, so die Einschätzung von Montagnachmittag. „Aber die Situation wird vom Gesundheitsamt täglich neu bewertet“, schränkt Hamann ein. „Wir können also nicht ausschließen, dass weitere Schulschließungen folgen werden“, sagte sie.

Täglich eine neue Situation

Ob eine Einrichtung geschlossen wird, entscheide die jeweilige Schulleitung in Abstimmung mit dem Schulamt „auf Grundlage der Bewertung der Gefährdungssituation durch das Gesundheitsamt“. Bekannt gemacht würde dies dann in der Regel auch von den Schulen selbst. Entsprechende Hinweise fanden sich am Montag beispielsweise auf den Internetseiten der Merian-Realschule Ladenburg und der Pestalozzischule in Edingen.

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat unterdessen angekündigt, ab sofort täglich am frühen Nachmittag per „Faktenblatt“ über die aktuelle Entwicklung zu informieren. Am Montag gab es demnach bis etwa 14 Uhr insgesamt 18 bestätigte Infektionen, davon fünf im Stadtgebiet Heidelberg. 186 Menschen befanden sich in Quarantäne.

