Zwei Stunden vergehen wie im Fluge

Anzeige

Den Kampfgeist hat er von der Mutter: „Stell’ Dich nicht so an!“, habe sie früher oft zu ihm gesagt. Das Selbstwertgefühl gab ihm der Vater mit: „Du bist 1 plus“, hieß es zu Hause, auch als der Junge einmal mit einer Fünf in Englisch nach Hause kam. Dann gesellte sich im Lauf der Zeit zu seinem starken Glauben auch noch eine Allergie gegen den Satz „Das geht nicht“. Diese Facetten machen den heute 30-Jährigen aus, der 2010 bei der TV-Show „Wetten dass…“ so schwer verunglückte, dass er seitdem vom Hals abwärts querschnittsgelähmt ist. Am Samstag trat Samuel Koch bei einer begeisternden Konzertlesung in Ladenburg auf.

Koch: „Total beeindruckt vom Ort“

Im ausverkauften Foyer der Martinsschule für Körperbehinderte plauderte der ausgebildete Schauspieler und Autor mit seinem Freund, dem hessischen Liedermacher Samuel Harfst, und las in einem großen Ohrensessel sitzend aus seinem Buch „Rolle vorwärts“. Dazu gab es Songs von Harfst und Band aus deren neuem Album „Endlich da sein wo ich bin“. Beim musikalischen Vorspiel von Dirk Menger am E-Piano, fuhr Koch im Rollstuhl über Rampen in den Saal und auf die Bühne. Hinter einem Sichtschutz zog Koch vom „Rolli“ in den Sessel um. „Während sich Sämis Verwandlung vollzieht“, so Harfst, gaben die Musiker „Alles Gute zum Alltag“ zum Besten.

Zwei solcher sensibler Songs hatte die Familie nach Kochs Unfall auf dessen Handy entdeckt. Harfst besuchte Koch in der Rehabilitation. Heute verstehen sich „Samuel & Samuel“ nicht nur als künstlerisches Duo, sondern bezeichnen sich als Freunde. So erlebten über 300 Zuhörer einen außergewöhnlichen und wunderbar entschleunigenden Abend. Und zwar zwei Stunden am Stück, die wie im Fluge vergingen.