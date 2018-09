Zwei Verletzte bei Brand

Bei einem Brand im Dossenheimer Ortsteil Schwabenheimer Hof, der nördlich an Ladenburg angrenzt, sind gestern zwei Menschen leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, geriet am Morgen gegen 7.30 Uhr am Neckarufer ein als Carport genutzter Anbau eines freistehenden Einfamilienhauses in Brand. Eine 65-jährige Bewohnerin und ein 38-jähriger Bewohner des Hauses bemerkten das Feuer rechtzeitig und konnten das Anwesen selbstständig verlassen. Während sich die 65-Jährige beim Versuch, den Brand zu löschen eine Knöchelverletzung zuzog, erlitt der 38-Jährige Verbrennungen zweiten bis dritten Grades an den Händen. Beide wurden zur ambulanten Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

Die Freiwillige Feuerwehr Dossenheim konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und verhinderte somit, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergriffen. Der Anbau brannte jedoch vollständig aus. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf bis zu 200 000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. agö/red

Video Lokales Dossenheim: Hoher Sachschaden bei Brand - Zwei Personen leicht verletzt Dossenheim, 16.09.2018: In Dossenheim ist am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer auf einem Grundstück im Ortsteil Schabenheimer Hof ausgebrochen. Dossenheim, 16.09.2018: In Dossenheim ist am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer auf einem Grundstück im Ortsteil Schabenheimer Hof ausgebrochen.

Info: Fotostrecke und Video unter morgenweb.de/region

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018