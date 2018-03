100 Millionen für Bibliothek

Anzeige

Wiesbaden.Das Land Hessen will den Großteil des Geldes aus dem Verkauf des Alten Polizeipräsidiums für einen Neubau der Frankfurter Universitätsbibliothek ausgeben. Für rund 100 Millionen Euro könne damit am nordwestlichen Ende des neuen Campus ab dem Jahr 2025 die „Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg“ entstehen, sagte Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) gestern in Frankfurt.

Für weitere 60 Millionen Euro will das Land nach Angaben von Bauministerin Priska Hinz (Grüne) Grundstücke im Rhein-Main-Gebiet kaufen, auf denen bis zu 850 teils geförderte Wohnungen gebaut werden sollen. Mit 35 Millionen Euro sollen Kommunen rund um Frankfurt zudem dazu gebracht werden, neue Baugebiete auszuweisen. „Frankfurt ist der Gewinner des Verkaufs des Alten Polizeipräsidiums“, sagte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU).

Die Grünen als Koalitionspartner begrüßten die Pläne. Die Verwendung der Erlöse sei gut durchdacht. Kritik gab es hingegen von der FDP im Landtag. „In der momentanen finanziellen Situation des Landes Hessen ist es angebracht, diese beträchtliche Summe in die Schuldentilgung zu investieren“, sagte ihr finanzpolitischer Sprecher Jörg-Uwe Hahn. lhe