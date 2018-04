11 000 Raser erwischt

Anzeige

Frankfurt.Aktion gegen Temposünder: Die Polizei hat während des „Speedmarathons“ am Mittwoch nur wenige extreme Raser erwischt. Der Negativrekord wurde dabei von einem Autofahrer in Südhessen aufgestellt, der mit fast 190 Sachen bei erlaubten 100 km/h über eine Bundesstraße bretterte. Die Mehrheit der geblitzten Autofahrer sei aber nur geringfügig zu schnell gefahren, teilte die Polizei gestern mit.

In Hessen tappten 11 000 Fahrzeuge in die fast 300 Radarfallen. Das waren fast 1000 Autos mehr als im letzten Jahr. Trotzdem fällt die Quote der Verkehrssünder mit 4,3 Prozent geringer aus als 2017. Das liegt daran, dass diesmal auch 55 000 Autos mehr kontrolliert wurden, nämlich 245 000.

Den höchsten Geschwindigkeitsverstoß beging ein Autofahrer in einer Tempo-70-Zone in Südhessen. Mit 170 km/h rauschte er mehr als doppelt so schnell wie erlaubt am Blitzer vorbei. In Frankfurt erwischten sie einen Temposünder, der zwei Mal in dieselbe Radarfalle tappte.