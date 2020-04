112 Millionen für Zukunft von Hochschulen

Darmstadt.Die Professorin steht am Redepult und blickt auf einen fast leeren Hörsaal in der TU Darmstadt. Lediglich ein junger Mann, der ihren Vortrag mit Mikrofon und Kamera aufnimmt, hat dort Platz genommen. Die Video-Vorlesung können die Studierenden dann später um eine beliebige Uhrzeit anschauen: Alltag im Sommersemester 2020 zu Zeiten der Corona-Krise. Da trifft es sich gut, dass gerade jetzt ein Digitalpakt zwischen der hessischen Landesregierung und den Hochschulen im Land abgeschlossen wurde. Mit 112 Millionen Euro bis zum Jahr 2024 soll er Studierenden, Lehrenden und Forschenden eine zukunftsfähige Entwicklung sichern.

Mehr Online-Vorlesungen

Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne), Digitalministerin Kristina Sinemus (parteilos) und die Präsidentin der TU Darmstadt, Tanja Brühl, stellten die Ergebnisse am Donnerstag in der Darmstädter Hochschule vor. Dass es gerade der vierte Tag des auf absehbare Zeit ersten rein digitalen Sommersemesters in Hessen war, ist reiner Zufall, denn über den Pakt wurde schon seit einem Jahr verhandelt. Doch dass die Vereinbarung angesichts der Folgen des Coronavirus ganz besondere Aktualität gewonnen hat, stellte niemand in Abrede. Im Gegenteil: Weil vieles von dem Vorhaben jetzt noch schneller umgesetzt werden muss, wenn Studierende die Hochschule wegen der Ansteckungsgefahr gar nicht betreten dürfen, ist der klug ausgetüftelte Finanzierungsplan für die digitale Aufrüstung von Forschung und Lehre schon gleich wieder ein wenig ins Wanken geraten.

Für das laufende Jahr sieht der Pakt nämlich zunächst einmal nur acht Millionen Euro an Investitionen in den Universitäten und anderen Hochschulen vor. Kontinuierlich und verlässlich sollen die Mittel dann Jahr für Jahr über 16, 22 und 28 Millionen auf schließlich 38 Millionen im Jahr 2024 wachsen. Doch gerade der Zugriff auf E-Books und digital verfügbare Fachzeitschriften muss Tausenden von Studentinnen und Studenten in Hessen jetzt viel schneller ermöglicht werden als geplant. Digitalministerin Sinemus kündigt daher auch gleich ein Gespräch mit dem für die Finanzen zuständigen Kabinettskollegen Michael Boddenberg (CDU) an, um im ersten Jahr des Digitalpakts mehr als die eingeplanten acht Millionen Euro locker zu machen. Ziel des Pakts ist an sich aber die Ergänzung der analogen Lehrveranstaltungen durch digitale Elemente und weiter auch Online-Vorlesungen. Wissenschaftsministerin Dorn betont, dass auch die Forschung, die Verwaltung und die IT-Sicherheit von den Geldern profitieren sollen. Gerade die Corona-Krise zeige, wie wichtig es sei, Forschungsergebnisse einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und im Verwaltungsbereich sollten beispielsweise auch Bafög-Anträge online gestellt werden können. Dass auch in IT-Sicherheit investiert werden muss, hat nicht zuletzt der Hackerangriff auf die Daten der Universität Gießen deutlich gemacht.

Bundesweit einmalig

Die Ministerin verweist darauf, dass der Digitalpakt in dieser Form bislang bundesweit einmalig ist. Er sichere den Hochschulen in Hessen eine zukunftsfähige Entwicklung. „Es geht um weit mehr als neue Rechner, es geht um tiefgreifende Veränderungen in Lehre, Forschung, Infrastruktur und Verwaltung“, sagt die Grünen-Politikerin. Die Hochschulen müssten modern, wettbewerbsfähig, leistungsstark sowie in Forschung und Lehre spitze bleiben. Auch rein elektronische Prüfungsszenarien seien möglich.

Anträge auf Mittel für den Digitalpakt würden auch nicht mehr einfach vom Ministerium beschieden, sondern zunächst von einem Ausschuss abgestimmt, in dem neben Wissenschafts- und Digitalministerium auch alle Hochschulen vertreten sind. Dabei werde auch auf Synergieeffekte geachtet, dass etwa eine Hochschule eine Aufgabe gleich für die anderen mit erledige.

© Südhessen Morgen, Freitag, 24.04.2020