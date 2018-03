1,2 Kilometer lange Bibel in Buchform gedruckt

Anzeige

Stuttgart.Die vermutlich längste Bibel der Welt gibt es jetzt auch als insgesamt fast 1750-seitigen Doppelband für das heimische Bücherregal. Die Deutsche Bibelgesellschaft präsentierte sie gestern in Stuttgart. Sie zeigt Farbtafeln von insgesamt 3333 Bildern des Künstlers Willy Wiedmann (1929-2013), die vollständig und gleichmäßig aufgefaltet als sogenanntes Original-Leporello 1,2 Kilometer lang sind und als längste Bibel der Welt gelten. Die Texte dazu sind der Version der Lutherbibel aus dem Jahr 2017 entnommen. Nach Angaben seines Sohnes hat Wiedmann einst 16 Jahre lang an seiner Bilder-Bibel gearbeitet. Sein Ziel sei es gewesen, auch Menschen mit Lern- und Leseschwäche Zugang zur Heiligen Schrift zu bieten. Komplett ausgelegt wurde sie beim Kirchentag 2016 in Stuttgart.