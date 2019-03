13-Jähriger gab entscheidende Hinweise

Wiesbaden.Ein damals 13 Jahre alter Junge aus Afghanistan könnte in dem Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder der Schülerin Susanna aus Mainz in doppelter Hinsicht eine Schlüsselrolle spielen. Der Mitbewohner des vor dem Wiesbadener Landgericht angeklagten irakischen Asylbewerbers Ali B. in der Flüchtlingsunterkunft gab im Juni 2018 nicht nur den entscheidenden Hinweis auf den Verdächtigen und den Fundort von Susannas Leiche. Ab heute muss sich der Jugendliche zusammen mit Ali B. auch noch in einem separaten Verfahren wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung eines elfjährigen Mädchens verantworten.

Am zweiten Prozesstag gegen Ali B. wegen des Mordes an Susanna machte der angeklagte Kurde aus dem Irak gestern wie angekündigt keine weiteren Angaben zu der Tat. Am ersten Verhandlungstag hatte er gestanden, die Mainzer Schülerin getötet zu haben. Die vorausgegangene Vergewaltigung des Mädchens bestritt er aber und sprach von einvernehmlichem Sex. Die Staatsanwaltschaft klagt Ali B. dagegen an, Susanna ermordet zu haben, um die vorausgegangene Vergewaltigung zu verdecken.

Anonymer Anruf bei Mutter

Gestern begannen in dem Prozess die Zeugenaussagen. Die wichtigste war die einer maßgeblich an der Suche nach der Schülerin befassten Kriminalbeamtin aus Wiesbaden. Ihre Aussage machte deutlich, welch entscheidenden Anteil der damals 13 Jahre alte Afghane an der Aufklärung hatte.

Das Verschwinden Susannas war, so die Schilderung der Polizeikommissarin, zunächst als ganz normaler Vermisstenfall behandelt worden. Erst eine Woche nach dem Verschwinden wurde am 30. Mai 2018 erstmals ein Hubschrauber zum Abfliegen des Geländes rund um die Bahngleise in Wiesbaden-Erbenheim eingesetzt, auf dem die Leiche später tatsächlich gefunden wurde. Aber auch da ergaben sich noch keine konkreten Spuren.

Vorausgegangen war ein anonymer Anruf bei Susanna Mutter, ihre Tochter sei tot, und die Leiche liege in dem besagten Gelände. Drei Tage später meldete sich der afghanische Junge schließlich bei der Polizei, gab Ali B. als Täter an und führte die Kripo auf die Spur zum Auffinden der Leiche.

Dass er sich so spät gemeldet hat, erklärte der junge Flüchtling unter anderem mit Angst vor der „kriminellen Familie“ von Ali B. Zwei weitere Polizisten sagten zur Situation beim Fund von Susannas Leiche aus. Dabei musste ihre im Gericht als Nebenklägerin anwesende Mutter einiges aushalten, als teils grausame Details vom Zustand des Leichnames zur Sprache kamen. Die tiefe Grube in der harten Lehmschicht könne nicht eine Person ohne Werkzeug ausgehoben und gefüllt haben, mutmaßte einer der Beamten.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.03.2019