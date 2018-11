1300 Mitarbeiter – Flughafen für den Winter gerüstet

Frankfurt.Der erste Frost ist da, auch geschneit hat es etwas. Der Frankfurter Flughafen bereitet sich schon seit August für dieses Winter-Wetter vor. Rund 1300 Mitarbeiter hat der größte deutsche Flughafen für den Winterdienst eingespannt. Neben Schulungen standen auch das Fahren in der Kolonne und Kommunikation und Planung an. Die 381 Räumfahrzeuge müssen in den dicht getakteten Flugplan eingebaut werden. Flugzeuge können nicht einfach etwas langsamer fahren, die Bahnen müssen also wirklich schnee- und eisfrei sein. Um sie in einem Rutsch zu räumen, sind 21 Fahrzeuge nötig. Auch bei der Deutschen Bahn laufen seit Monaten die Vorbereitungen, teilte das Unternehmen mit. Auf der Straße hat die Saison für den Winterdienst schon begonnen, wie die Straßenbehörde Hessen Mobil erklärte. lhe (Bild: dpa)

