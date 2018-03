135 Angriffe auf Polizisten

Anzeige

Stuttgart.In Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr 135 Bundespolizisten von Passanten angegriffen worden. Dies erklärte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Stuttgart dieser Zeitung. „Hierbei handelt es sich ausschließlich um körperliche Attacken, bei denen Beamte getreten oder geschlagen worden sind“, sagte der Sprecher. Insgesamt sei die Zahl jedoch rückläufig. 2016 seien es noch 160 Angriffe gewesen. Ein Großteil der Attacken auf Bundespolizisten findet in Zügen oder auf Bahnhofsgeländen statt. Hier seien im vergangenen Jahr 122 Angriffe gemeldet worden, so der Sprecher weiter. 2016 seien es sogar 148 Fälle gewesen.

„Es kommt häufiger vor, dass die Beamten bei den Angriffen leichte Verletzungen wie Platzwunden davontragen“, sagte der Sprecher. Vor allem in Bahnhöfen müssten die Beamten vorsichtig sein – schließlich sei dies „ein Treffpunkt vieler sozialer Gruppen“. Hier kämen Menschen mit vielen Absichten zusammen. „Zudem wird dort auch viel Alkohol konsumiert. Gerade an den Wochenenden und bei Großveranstaltungen gibt es Probleme.“ Die Bundespolizei hat in Baden-Württemberg rund 2300 Mitarbeiter. Sie ist neben den Bahnhöfen noch für den Luftverkehr und die Landesgrenzen zuständig. mis