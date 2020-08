139 Polizei-Einsätze mit Taser

Enkenbach-Alsenborn.Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz sieht mit dem sogenannten Taser eine wichtige Lücke bei der Bewaffnung der Sicherheitskräfte geschlossen. „Früher hatte die Polizei nur Pfefferspray und Schlagstock, dann kam schon die Schusswaffe“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im Trainingszentrum für Einsatzkräfte in Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern). Als erstes Bundesland, das die Elektroschockwaffe eingeführt hat, habe Rheinland-Pfalz damit gute Erfahrungen gemacht.

Lewentz zufolge hat die Polizei im Bundesland den Taser bei Einsätzen im vergangenen Jahr insgesamt 139 Mal angewendet oder damit gedroht. „In drei Vierteln dieser Fälle genügte die reine Androhung.“ Der Taser habe eine stark deeskalierende Wirkung und helfe, eine direkte Konfrontation zu verhindern.

Lewentz informierte sich im Trainingszentrum über die Schulung im Umgang mit der Waffe. Die Einführung seit Ende 2018 sei auch eine Reaktion auf Menschen, die denken würden, man könne die Polizei anpöbeln oder sogar angreifen, meinte der Ressortchef.

400 Stück insgesamt geplant

Dem Innenministerium zufolge wurden bisher landesweit etwa 260 der Geräte ausgeliefert. Das Programm laufe 2021 weiter, am Ende sollen es etwa 400 Geräte sein. „Theoretisch ist dann in jedem Streifenwagen ein Gerät“, sagte ein Sprecher.

Mit dem Distanz-Elektroimpulsgerät (DEIG) sollen Polizisten einen Angreifer auf Distanz halten können – ohne das mögliche Risiko einer tödlichen Verletzung wie bei der Schusswaffe. Aus einer Distanz von zwei bis fünf Metern schießt der Polizist mit Draht verbundene Pfeile ab. Der Pfeil dringt einen Zentimeter in die Haut und gibt einen schwachen Stromimpuls ab.

Völlige Handlungsunfähigkeit

Der Strom wirkt sich auf Nerven und Muskeln aus, was für die Dauer von Sekunden völlige Handlungsunfähigkeit bewirkt. Befürworter betonen, dass sich eine deeskalierende Wirkung bereits in den überwiegenden Fällen mit der Androhung des Einsatzes von Distanzelektroimpulsgeräten einstellt. Kritiker weisen auf Todesfälle in den USA und Kanada bei Einsätzen hin. Auch gebe es die Gefahr, dass die Hemmschwelle für einen Einsatz der Waffe herabgesetzt werde. Lewentz betonte, ein Speicher in der Elektroschockwaffe dokumentiere jeden Einsatz.

2019 starb ein Mann in Pirmasens an einem Herzinfarkt, nachdem die Polizei einen Taser gegen ihn eingesetzt hatte. Laut Staatsanwaltschaft gebe es aber höchstwahrscheinlich keinen Zusammenhang. lrs

© Südhessen Morgen, Freitag, 07.08.2020