14 000 Jahre alter Elefant erfolgreich aufgebaut

Darmstadt.Die Generalprobe für den Aufbau eines fossilen Elefanten-Skeletts vor seiner Reise in die USA ist geglückt. Mitarbeiter des Hessischen Landesmuseums in Darmstadt montierten am Donnerstag den Kopf auf den Rumpf des rund 14 000 Jahre alten sogenannten Mastodons (Bild). Am 10. Februar sollen die Überreste des Elefantenvorfahrens verpackt zu einer Ausstellung im Smithsonian American Art Museum in der US-Hauptstadt Washington transportiert werden. Das Skelett wird für die Ausstellung verliehen und soll im November nach Darmstadt zurückgebracht werden. dpa

© Südhessen Morgen, Freitag, 10.01.2020