14 000 Jahre altes Tierskelett zieht um

Darmstadt.Ein Tierskelett geht auf Reisen: Das Hessische Landesmuseum in Darmstadt leiht die rund 14 000 Jahre alten Knochen eines Mastodon, eines ausgestorbenen Verwandten des Elefanten, nach Washington aus. Am Donnerstag begannen die aufwendigen Arbeiten. Für den Ende Januar geplanten Transport muss das Skelett zerlegt werden. Die Knochen werden gereinigt, einige Teile müssen ersetzt werden. Die Knochen des „Peale’s Mastodon“ waren einst in der Nähe des Hudson River nördlich von New York entdeckt worden und im 19. Jahrhundert über Umwege nach Darmstadt gelangt. lhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.10.2019