15 Millionen Euro für die „Landshut“

Berlin/Friedrichshafen.Für die 1977 entführte Lufthansa-Maschine „Landshut“ soll in Friedrichshafen am Bodensee ein Museum entstehen. Der Haushaltsausschuss des Bundestags stellt 15 Millionen Euro zur Verfügung, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses, Martin Gerster (SPD), am Freitag. Damit sollen unter anderem der Bau eines Hangars finanziert sowie Restaurationskosten gedeckt werden. Palästinensische Terroristen hatten die „Landshut“ mit 87 Menschen an Bord am 13. Oktober 1977 in ihre Gewalt gebracht und Flugkapitän Jürgen Schumann erschossen. Auf dem Flughafen der somalischen Stadt Mogadischu stürmte die deutsche Einheit GSG9 die Maschine und befreite die Geiseln. 2017 kam die Boeing 737 nach Friedrichshafen. Dort steht sie in einem Hangar des Dornier Museums (Bild). lsw (Bild: dpa)

