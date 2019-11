15 Millionen für Unis

Mainz.Die Universitäten in Mainz und Kaiserslautern bekommen bis 2024 rund 15 Millionen Euro Drittmittel von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) würdigte dies als „hervorragende Belege der Forschungsstärke und der Nachwuchsausbildung beider rheinland-pfälzischer Universitäten“. Die Einbeziehung des Max-Planck-Instituts für Polymerforschung in Mainz und der Technischen Universität Darmstadt in das Graduiertenkolleg biete Nachwuchsforschern die besten Bedingungen im Rhein-Main-Raum. Vom Geld entfallen 3,5 Millionen auf Graduiertenkollege und 11,5 Millionen auf Sonderforschungsbereiche. Die DFG-Sonderforschungsbereiche genießen in der Wissenschaft hohes Ansehen. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.11.2019