150 000 Kirschbäume – Witzenhausen hofft auf gute Ernte

Witzenhausen.Im nordhessischen Raum Witzenhausen blühen rund 150 000 Kirschbäume. Bei dem derzeitigen Wetter lasse das auf eine gute Ernte hoffen, sagte der Agraringenieur und Versuchsleiter beim Landesbetrieb für Obstbau in Witzenhausen, Eberhard Walther, gestern. Im vergangenen Jahr sei die Kirschblüte rund zwei Wochen früher gewesen, dann sei nochmal Frost gekommen: „Wir hatten fast 100 Prozent Totalausfall.“ Wenn nun nichts Unvorhergesehenes mehr wie Hagel passiere, sei die diesjährige Kirschenernte gesichert, so der Experte: „Es ist fantastisch, wir haben sehr, sehr gutes Blühwetter.“ Seinen Angaben nach ist die kritische Zeit für die Kirsche die Vollblüte, die meist mehrere Tage dauere. In Witzenhausen werden nach Angaben der Stadt seit dem 16. Jahrhundert Kirschen angebaut. lhe (Bild: dpa)