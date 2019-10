1500. Stolperstein in Frankfurt verlegt

Frankfurt.Zur Erinnerung an die jüdische Frankfurter Familie Einhorn ist am Dienstag der 1500. Stolperstein des Künstlers Gunter Demnig verlegt worden. Zu der Verlegung waren die Witwe und zwei Töchter von Joseph Einhorn Karniel aus Israel angereist. Der Bürgermeister und hessische Antisemitismusbeauftragte, Uwe Becker (CDU), erinnerte an die 13 000 jüdischen Frankfurter, die deportiert wurden. Joseph Einhorn hatte überlebt, weil er mit einem Kindertransport nach Palästina auswandern konnte. Eine Schwester gelangte mit einem anderen Transport nach England, drei Geschwister starben in Auschwitz und anderen Konzentrationslagern. „Es hat uns überrascht, als wir von den Stolpersteinen für unsere Familie hörten“, sagte Sharon Karmiel, die Tochter von Joseph Einhorn. lhe

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 23.10.2019