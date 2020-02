16 Millionen Besucher verzeichnet

Wiesbaden.Die vielfältigen touristischen Ziele und Aktivitäten in Hessen werden künftig unter einer Dachmarke gebündelt. Unter dem Slogan „Reiseland Hessen“ soll es einen einheitlichen Internetauftritt geben, sagte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) in Wiesbaden. Im laufenden Jahr soll die Entwicklung des Vorhabens abgeschlossen sein und zusätzlich zu regionalen Tourismuszielen etabliert werden.

Hessen habe zwar zum zehnten Mal in Folge die Übernachtungszahlen und Gästeankünfte gesteigert. Rund 230 000 Arbeitsplätze würden mittlerweile landesweit von der Branche abhängen. Darauf dürfe sich aber nicht ausgeruht werden, begründete der Minister das Projekt. Der Trend zu Städtereisen halte an. In den ländlichen Regionen gebe es aber gerade bei den Internetauftritten, der digitalen Erreichbarkeit und dem Umgang mit Bewertungen im Netz noch Unterstützungsbedarf.

Knapp 16 Millionen Gäste kamen im vergangenen Jahr nach Hessen. Das entspricht nach Angaben des Statistischen Landesamtes einem Anstieg von 2,2 Prozent im Vergleich zu 2018. Die Zahl der Übernachtungen in den Hotels, Pensionen und auf Campingplätzen wuchs um 2,5 Prozent auf 35,6 Millionen. Rund 11,9 Millionen Touristen und Geschäftsleute seien 2019 aus anderen Bundesländern nach Hessen gekommen und etwa 4,1 Millionen aus dem Ausland. Die meisten Gäste kämen aus den USA mit deutlichem Vorsprung vor den Niederlanden, China und Großbritannien. lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 15.02.2020