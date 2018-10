17 000 Stunden für die Natur

Gersfeld.Das Biosphärenreservat Rhön verzeichnet einen wachsenden Zuspruch von freiwilligen Helfern. Aktuell beteiligen sich in Hessen rund 560 Ehrenamtliche an Tier- und Naturschutzprojekten, wie Martin Kremer, Freiwilligen-Koordinator in der hessischen Rhön, auf Anfrage sagte. Die Helfer unterstützten das von der Unesco anerkannte Biosphärenreservat mit seiner einzigartigen Naturlandschaft allein im vergangenen Jahr mit rund 17 000 Arbeitsstunden. Die Zahl der Freiwilligen sei in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Vor fünf Jahres seien es zwischen 400 und 450 Ehrenamtliche gewesen.

Der Leiter der hessischen Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats (BR) Rhön, Torsten Raab, hat eine Erklärung für den Aufwärtstrend: „Die Themen Naturschutz und Ökologie gewinnen wieder an Bedeutung in der Öffentlichkeit. Deswegen wird gern freiwillig Unterstützung geleistet. Die Leute spüren, dass ihr Engagement Sinn macht und bekommen positive Rückmeldungen. Ohne ihre Mithilfe würden viele Projekte nicht so gut gelingen. Die Ehrenamtlichen sind das Rückgrat des Biosphärenreservats. Denn so viele festangestellte Mitarbeiter gibt es leider nicht.“ Wenn möglichst viele Menschen eingebunden würden, steige auch die Anerkennung bei den Bürgern für die geleistete Arbeit im Reservat. Sie helfen, die Tier- und Naturschutzprojekte in die Bevölkerung zu tragen, wie Raab erklärte.

Helfer kartographieren Vögel

Kremer hat noch eine weitere Erklärung für den Zulauf der freiwilligen Helfer: „Viele Menschen haben immer weniger Lust, sich in der Freizeit an etwas zu binden und feste Mitgliedschaften einzugehen. Im Biosphärenreservat können sie sich aber unbürokratisch über eine überschaubare Zeit in einem Projekt einbringen. Die meisten bleiben dann aber doch länger dabei. Sie dehnen ihr Engagement auf einige Jahre aus, weil es ihnen Spaß macht und sie spannende Einblicke bekommen.“ Das BR Rhön habe mittlerweile alle Hände voll zu tun, alle Helfer- und Projektgruppen so gut wie möglich zu betreuen. Um diesen Part zu professionalisieren, wurden drei Mitarbeiter zu Freiwilligen-Koordinatoren ausgebildet.

Angewachsen ist die Schar der Helfer in zahlreichen Projekten. Sie tragen zum Beispiel gesichtete Rotmilane oder Birkhühner in Karten ein und helfen so, den Bestand der Greifvögel und des Birkwilds zu erfassen. Andere wiederum bringen Fledermauskästen an Bäumen an und dokumentieren ihre Verbreitung. Mehr als ein Dutzend Experten zeigen Besuchern bei Sternenführungen die Schönheit und Bedeutung des Nachthimmels. Andere engagieren sich für den Pflanzen- und Gewässerschutz oder helfen als Natur- und Landschaftsführer.

2400 Quadratkilometer Natur

Das BR Rhön, das bisher einzige in Hessen, gibt es seit mehr als 25 Jahren. Es war bei seiner Anerkennung durch die Unesco im Jahr 1991 das erste länderübergreifende Biosphären-Projekt in der Bundesrepublik. Das BR erstreckt sich über 2400 Quadratkilometer in Hessen, Bayern und Thüringen.

Das Reservat repräsentiert den Landschaftsraum mitteldeutsches Bergland. In Deutschland gibt es 16 Reservate. Dazu gehören der Schwarzwald, der Spreewald und der Thüringerwald. Eine der Aufgaben des BR Rhön ist es, am Erhalt der Artenvielfalt mitzuwirken.

