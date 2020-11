1,7 Milliarden zusätzlich für Hochschulen

Wiesbaden.Hessens Hochschulen können bis 2031 mit 1,7 Milliarden Euro zusätzlich vom Land Modernisierungen rechnen. Wie Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) am Mittwoch in Wiesbaden erläuterte, wird das von 2021 bis 2026 laufende Hochschulbauprogramm Heureka II um weitere 250 Millionen Euro auf 1,25 Milliarden Euro aufgestockt. Heureka III werde dann für die Jahre 2027 bis 2031 mit weiteren 1,435 Milliarden Euro ausgestattet.

So hätten Universitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Kunsthochschulen Planungssicherheit für die kommenden Jahre, sagte Dorn. Bei der Verteilung der Mittel liege ein Schwerpunkt auf wichtigen Sanierungen im Bestand. „Damit können vor allem die Hochschulen mit alten Gebäuden weitere dringend nötige Bauvorhaben zur Verbesserung ihrer Energieeffizienz und ihrer Nutzerfreundlichkeit vornehmen.“

In vielen vor 1985 errichteten Gebäuden sei ein hoher Aufwand zur Anpassung an den Stand der Technik nötig – etwa bei der Energieeffizienz, der Barrierefreiheit und beim Brandschutz. Daher setze Heureka Schwerpunkte bei den Universitäten, die einen besonders hohen Anteil an alten und zudem denkmalgeschützten Gebäuden hätten, erklärte Dorn. Die größten Beträge gingen an die Universitäten in Gießen, Marburg, Kassel und Darmstadt. lhe

