19-Jähriger bei Streit erstochen

Offenbach.Bei einem Streit in einem Männerwohnheim in Offenbach ist ein 19-Jähriger am Donnerstag getötet worden. Ein 31 Jahre alter Verdächtiger wurde nach Angaben der Polizei festgenommen. Das Opfer weise Stichwunden auf. Ob ein entdecktes Messer die Tatwaffe ist, wird wohl erst eine Obduktion genau klären können. Warum die beiden Männer in Streit gerieten und ob noch weitere Personen an der Auseinandersetzung beteiligt waren, sei noch unklar. Das Opfer und der Verdächtige seien den Ermittlern wegen Drogendelikten bekannt. Nach Angaben der „Offenbach Post“ stammen beide Männer aus Offenbach. Den 31-Jährigen habe man kurz nach dem Eintreffen der Beamten hinter dem Haus widerstandslos festnehmen können, sagte ein Polizeisprecher. lhe

