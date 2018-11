19-Jähriger verdächtig

kassel.Ein 19-Jähriger aus Bremen soll eine Gleichaltrige in einem privaten Studentenwohnheim in Kassel getötet und sich anschließend umgebracht haben. Davon gehen die Staatsanwaltschaft und die Polizei nach ersten Obduktionsergebnissen der beiden Leichen aus. Hinweise auf einen dritten an der Gewalttat Beteiligten gebe es nicht, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Ermittlungsbehörden von gestern in Kassel. Zunächst war aber noch unklar, was in der Wohnung der Frau genau passiert ist – und warum.

Beide Leichen wiesen Schnitt- oder Stichwunden auf, sagte Staatsanwalt Andreas Thöne. Das mögliche „Tatmittel“ sei auch in der Wohnung gefunden worden. Ob es sich dabei um ein Messer oder einen anderen Gegenstand handelte, sagte er nicht. Wie viele und welche Wunden die beiden hatten und ob sie die Ursache für den Tod waren, sollten weitere Untersuchungen der Leichen ergeben.

Motiv unklar

Die beiden Toten waren am Donnerstagnachmittag gefunden worden, nachdem sich Angehörige der 19-Jährigen Sorgen machten, weil sie keinen Kontakt zu ihr hatten. In der Wohnung in dem privaten Appartementhaus fand die Familie die beiden Leichen. Die Ermittler gehen davon aus, dass diese bereits seit Mittwochvormittag tot waren. Ob sie ein Paar waren, stand zunächst noch nicht fest. Auch ob die 19-jährige Deutsche in Kassel studierte, war zunächst unklar.

Der deutsche Mann aus Bremen hatte zuletzt keinen bekannten festen Wohnsitz. Völlig unklar war das Motiv. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die etwas zu den jungen Erwachsenen und ihren Lebensumständen sagen können. lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 10.11.2018