19 Pinguine ziehen ein

Frankfurt.Kurz vor Weihnachten sind im Frankfurter Zoo neue Pinguine eingezogen. Statt der Esels-pinguine, die bisher im Exotarium hinter Glas gehalten wurden, gibt es nun Humboldt-Pinguine zu sehen. Die ersten 19 wurden gestern der Öffentlichkeit präsentiert.

Die letzten Eselspinguine sind am 11. Dezember ausgezogen – sie wurden an den Zoo Wuppertal abgegeben, wie Stefan Stadler, Leiter der wissenschaftlichen Abteilung, berichtete. Die neuen Humboldt-Pinguine kamen in dieser Woche an: aus Landau, Schwerin und Rheine; im Januar sollen noch sechs weitere aus Frankreich dazukommen.

„Im Gegensatz zu den kälteliebenden Eselspinguinen kommen Humboldt-Pinguine mit dem Frankfurter Klima sehr gut zurecht“, erklärte die Sprecherin des Zoos. Dadurch könnten die Tiere ganzjährig auf einer Außenanlage gehalten werden. Die ist allerdings noch im Bau. Im Frühjahr wird es fertiggestellt. lhe

