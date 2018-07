20 Jahre Kampf ums Kopftuch

Als religiöses Symbol will Fereshta Ludin ihr Kopftuch heute nicht mehr verstanden wissen. „Es ist Teil meiner Identität“, sagte sie gestern in Stuttgart. © dpa

Stuttgart. Ihr Kampf gegen das Kopftuchverbot hat aus Fereshta Ludin eine selbstbewusste Frau gemacht. Doch als sie am Donnerstag in Stuttgart über ihre Gefühlslage 20 Jahre nach dem an ihr exerzierten Verbot berichten soll, stockt sie mitten in der Antwort. Tränen treten der 48-Jährigen in die Augen. „Mein ganzes Leben wäre anders verlaufen“, blickt sie auf den 13. Juli 1998 zurück. Damals

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4670 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.07.2018