2020 erste Hanauer Wohnungen fertig

Hanau.Hanaus einst größte US-Militärkaserne verwandelt sich derzeit in ein Wohngebiet. Mit dem Einzug der ersten Bewohner rechnet die Stadt im ersten Halbjahr 2020, wie die teils kommunale Baugesellschaft LEG Hessen-Hanau am Dienstag mitteilte. Im Teilbereich namens Triangle Housing befänden sich die ersten Gebäude bereits im Endausbau. Dort würden 17 Bestandsgebäude kernsaniert, in denen 370 Wohnungen entstehen. Mehr als 300 Wohnungen seien bereits vergeben. Das Bauprojekt auf dem gesamten Areal soll Ende 2023 fertiggestellt sein, wie die LEG mitteilte. Die Umwandlung der ehemaligen Kaserne im Stadtteil Wolfgang in ein Wohngebiet ist das größte Bauprojekt der Hanauer Nachkriegsgeschichte. lhe

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 06.11.2019