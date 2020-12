2024 noch immer 500 Funklöcher im Südwesten

Die Mobilfunkversorgung im Südwesten ist noch unzureichend. © dpa

Stuttgart.Die großen Betreiber hinken beim Ausbau der Mobilfunknetze in Baden-Württemberg ihren Verpflichtungen hinterher. „Die Versorgungsauflagen wurden nicht im vollen Umfang fristgerecht erfüllt“, kritisiert Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) in einer Beschlussvorlage für den Ministerrat. Anfang 2020 belegte der Südwesten im Vergleich der Bundesländer beim Netzausbau nur Rang elf. Für die Ministerin ein „relativ schlechtes Ergebnis“. Sie verweist auf Modellrechnungen, dass es auch 2024 noch 508 weiße Flecken gibt, wo auf 770 Quadratkilometern Fläche 15 000 Haushalte leben.

Als eine Ursache für die unzureichende Mobilfunkversorgung nennen die Experten des Bundesverkehrsministeriums die schwierige Landschaft mit vielen Bergen, tiefen Tälern und hohem Waldanteil. „Darüber hinaus gibt es lokale Widerstände gegen die Errichtung von Mobilfunkmasten“, schreibt Hoffmeister-Kraut. In extremen Fällen finde man gar keinen Standort.

Bremse für die Wirtschaft

Als weiteres Ärgernis prangert Hoffmeister-Kraut die vielen Verbindungsabbrüche an. Die Kapazität der Netze sei für die vorhandene Nachfrage zu gering. Dabei sei eine leistungsfähige und flächendeckend verfügbare Mobilfunkversorgung „unabdingbar für die Zukunftsfähigkeit als weltweit führender, innovativer Wirtschaftsstandort“.

Hoffmeister-Kraut sieht einen „erheblichen Handlungsbedarf“. Doch ein Patentrezept zum schnelleren Ausbau hat sie nicht. Sie fordert ein konstruktives Zusammenwirken aller Beteiligten, zu denen sie neben den Netzbetreibern und dem Land auch die Bundesregierung und die Kommunen zählt.

Der Ministerrat hat Hoffmeister–Kraut am Dienstag den Auftrag erteilt, ein Konzept für ein „Kompetenzzentrum Mobilfunk“ auszuarbeiten. Die meisten Bundesländer haben eine solche Einrichtung längst. Dabei gibt es durch die Außengrenzen zu Frankreich, der Schweiz und Österreich viel Koordinationsbedarf. Das Zentrum beschreibt die Ministerin als „kompetente Anlaufstelle für die Unternehmen und die Kommunen“. Das Ziel müsse sein, „möglichst viele Gelder aus dem Mobilfunkförderprogramm des Bundes zu erhalten“.

Den Startschuss für eine Informationskampagne hat das Ministerium bereits Anfang November gegeben. 350 000 Euro stehen dafür pro Jahr zur Verfügung. Die CDU-Ministerin will sachlich die Chancen der neuen Technologie von der Telemedizin über die Industrie bis zur Präzisionslandwirtschaft beschreiben. Mit dem dem neuen Mobilfunkstandard 5G drohen sich die Probleme zu verschärfen, da dieser zusätzliche Mastenstandorte benötigt. Hoffmeister-Kraut hat da hohe Ziele: „Baden-Württemberg muss Vorreiter bei der Einführung von 5G werden.“ Vier Testfelder werden derzeit mit fünf Millionen Euro gefördert.

Schon Mitte 2018 hat sich das Land verpflichtet, den Mobilfunkbetreibern Grundstücke zur Verfügung zu stellen. Aktuell befinden sich auf 70 Liegenschaften des Landes 100 Mobilfunkanlagen, fünf weitere Standorte seien in Planung. Eine Ablehnung müsse nachvollziehbar begründet sein, heißt es in der Beschlussvorlage. Verbesserungsbedarf sieht das Land offenbar bei Städten und Gemeinden. Kommunen stünden in der Verpflichtung, den Netzausbau voranzutreiben.

