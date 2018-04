21-Jähriger erhält lebenslang

Anzeige

Gießen.Wegen Mordes an einem Geschäftsmann hat das Landgericht Gießen einen 21-Jährigen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Mann habe seine Tat im vergangenen April in Niddatal (Wetteraukreis) „perfide geplant“ und „brutal“ mit einem Beil durchgeführt, befanden die Richter gestern. Demnach schlug der Angeklagte mit einem Tomahawk auf den 40-Jährigen ein, um diesem nach der Attacke 100 000 Euro Bargeld, Handy und Laptop zu rauben. Der 21-Jährige bestritt die Tat und bezichtigte einen Freund des Opfers der Tat. Das Gericht hatte aber auch aufgrund der Spurenlage keine Zweifel an der Schuld des Angeklagten. lhe