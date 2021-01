21 Parteien zugelassen

Stuttgart.In Baden-Württemberg hoffen bei der Landtagswahl am 14. März insgesamt 21 Parteien in den Wahlkreisen auf die Gunst der Wähler. Das ist eine Partei weniger als bei der Abstimmung im Jahr 2016, teilte Landeswahlleiterin Cornelia Nesch am Dienstag mit. Insgesamt seien in den insgesamt 70 Wahlkreisen 872 Wahlvorschläge zugelassen worden (2016: 792 Wahlvorschläge). Neben Kandidaten der Grünen und der CDU stehen auch Bewerber der anderen drei im Landtag vertretenen Parteien AfD, FDP und SPD sowie Mitglieder der Partei Die Linke und vieler kleinerer Gruppierungen auf den Wahlzetteln. Üblicherweise tritt aber nicht jede Partei in allen Wahlkreisen an.

Bei der Wahl fordert CDU-Kultusministerin Susanne Eisenmann den grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann heraus. Vor fünf Jahren holte sich dieser die CDU aus der Opposition an den Kabinettstisch. Nun könnte es auch sein, dass die CDU leer ausgeht und Grün-Schwarz einer „Ampelkoalition“ mit Grünen, SPD und FDP Platz macht.

Insgesamt sind rund 7,7 Millionen Menschen wahlberechtigt, darunter etwa 500 000 Erstwähler. Die 16. Wahlperiode endet am 30. April 2021. Der neugewählte Landtag wird daher wohl im Mai 2021 das erste Mal zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen. lsw

