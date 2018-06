22-Jähriger festgenommen

Anzeige

Stuttgart.Die Stuttgarter Polizei hat bei einem Großeinsatz in der Innenstadt wegen einer möglichen Gefährdungslage einen 22-Jährige vorläufig in Gewahrsam genommen. Das sagte ein Sprecher gestern. Der Mann sei gesucht worden, weil ein Zeuge in einer S-Bahn von Waiblingen nach Stuttgart ein Gespräch mitbekommen hatte, in dem es um eine mögliche Bedrohung ging.

Nach dpa-Informationen soll es sich um die Androhung einer Gewalttat handeln. Der 22-Jährige werde auf einer Polizeiwache befragt, hieß es. Er leide möglicherweise an einer psychischen Erkrankung.

Der Einsatz wurde demnach langsam zurückgefahren. Er war am Vormittag ausgelöst worden. Es gab laut Polizei zunächst aber keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefahr. In der Innenstadt waren zeitweise rund 150 Polizeibeamte im Einsatz.