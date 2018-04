Anzeige

Mainz.Bei der 24-stündigen Polizei-Kontrollaktion „Speedmarathon“ hat es in Rheinland-Pfalz mehr als 2300 Mal geblitzt. Rund 96 Prozent der Fahrer hätten sich an das Tempolimit gehalten, teilte das Innenministerium in Mainz gestern mit. Landesweit seien fast 61 600 Fahrer kontrolliert worden. Rund 2340 von ihnen seien zu schnell unterwegs gewesen. Die Polizei wollte in mehreren Bundesländern auf die Gefahren zu schnellen Fahrens hinweisen. Die Aktion begann am Mittwochmorgen.

Beim „Speedmarathon“ blitzte es landesweit an 66 Stellen. Viele Raser wurden unter anderem im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen erwischt. Dort fuhren von den rund 7750 gemessenen Fahrzeugen 716 zu schnell. Ähnlich fielen die Zahlen im Gebiet des Polizeipräsidiums Koblenz aus. 619 Fahrer mit Bleifuß wurden angehalten oder geblitzt – bei fast 7000 gemessenen Fahrzeugen. lrs