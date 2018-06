24 233 gegen Turbo-Abi

Anzeige

Stuttgart.Ein Zwischenziel haben Anja Plesch-Krubner aus Heidelberg und Corinna Fellner in ihrem Kampf für die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium in Baden-Württemberg bereits erreicht: Ihre Online-Petition der Elterninitiative „G9jetzt!BW“ haben nach etwa drei Monaten 24 233 Menschen unterzeichnet. Damit ist das Quorum erreicht, damit die Abgeordneten sich mit der Forderung beschäftigen müssen. Doch zufrieden sind die beiden Mütter damit nicht. „Wir streben die zwei- oder dreifache Zahl von Unterstützern an, um den Druck auf die Politik zu erhöhen“, sagt Plesch-Krubner.

Nach den Pfingstferien versuchen die beiden Initiatorinnen jetzt einen Neustart. „Wir brauchen mehr Unterzeichner“, betont Plesch-Krubner. Sie verweist auf eine Umfrage in Nordrhein-Westfalen, wo zwischen 70 und 80 Prozent der Eltern für die Rückkehr zu G9 plädiert haben. „Wir wünschen uns mehr Zeit für unsere Kinder.“

G9-Abitur in Hessen und Rheinland-Pfalz Hessen: Der Koalitionsvertrag von CDU und Grüne betont, die Wahlfreiheit von Schulen zwischen G8 und G9 weiter zu stärken. Nach Angaben des hessischen Kultusministeriums soll so besser auf den Willen der Eltern und die jeweiligen Bedürfnisse der Schüler eingegangen werden. Seit dem Schuljahr 2014/15 ist der Wechsel von G8 zu G9 in Hessen möglich. In Rheinland-Pfalz gibt es G8-Ganztagsgymnasien. Denn bei G8 sind Schulen mit verpflichtenden Ganztagsangeboten verbunden. Es besteht die Wahlmöglichkeit zwischen dem Abitur bis Klasse zwölf und 13. red

Während das Nachbarland Bayern im letzten Jahr die Rückkehr zu G9 beschlossen hat, fehlen im Stuttgarter Landtag die politischen Mehrheiten für diesen Schritt. Die frühere grün-rote Regierung hat lediglich jeweils in einem Gymnasium in den 44 Stadt- und Landkreisen per Schulversuch die Rückkehr erlaubt. Grün-Schwarz verlängerte den Versuch letztes Jahr bis 2023. Daran soll sich nichts ändern, hat CDU-Kultusministerin Susanne Eisenmann in dieser Woche im Landtag betont. „Es gibt keine Stimmung gegen G8“, meint die CDU-Ministerin.