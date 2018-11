25 Forderungen für die Ärmsten der Armen

Wiesbaden.Wie auch immer die neue hessische Landesregierung aussehen wird – Wünsche an sie haben sowohl Wirtschaft als auch Gewerkschaften und eine Reihe von Interessenvertretern. Damit aber auch Menschen Gehör finden, die normalerweise keine Lobby haben, hat sich gestern in Wiesbaden die Liga der Freien Wohlfahrtspflege zu Wort gemeldet, in der sowohl kirchliche als auch unabhängige Sozialverbände zusammengeschlossen sind. Sie präsentierte 25 Forderungen für die anstehenden Koalitionsverhandlungen mit dem Ziel, Armut zu bekämpfen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.

Das wichtigste Anliegen ist dabei gezielte Hilfe zur Bekämpfung und Vermeidung von Obdachlosigkeit. Konkret verlangt die Liga von der künftigen Landesregierung ein Aktionsprogramm in Höhe von 17 Millionen Euro für vier Jahre. Damit soll vor allem ein Netzwerk von Beratungsstellen geschaffen werden, das von Wohnungslosigkeit betroffenen oder bedrohten Menschen von Anfang mit dem Ziel hilft, eine feste Bleibe zu haben. Ohne eine solch umfassende Betreuung seien die Betroffenen gar nicht in der Lage, dieses Schicksal abzuwenden, erläuterte die stellvertretende Liga-Vorsitzende Yasmin Alinaghi vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Hessen.

Notfallstatistik erforderlich

Um bei der Lösung des Problems voranzukommen, sei es unerlässlich, erst eine Wohnungs-Notfallstatistik zu erstellen, weil dazu kaum brauchbare Daten vorhanden seien. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum gehörte zu den großen Themen des Landtagswahlkampfs, doch das Augenmerk der Wohlfahrtsverbände richtet sich hier gezielt auf die Schwächsten der Gesellschaft, die auf der Straße zu landen drohen oder bereits dort gelandet sind. Sie fordern auch mehr sozialen Wohnungsbau und dafür eine verbindliche Quote von 40 Prozent bei Bauvorhaben. Zudem müssten aber noch 20 Prozent preisgünstiger Wohnraum für Menschen ohne Berechtigungsschein für eine Sozialwohnung errichtet werden.

Darüber hinaus fordert die Liga die neue Landesregierung auf, die Kommunen zu unterstützen und Geld für den Rück- oder Umbau von Gebäuden in barrierefreie Wohnungen für Menschen mit Behinderungen zu fördern. Zudem sollten neue Wohnformen für ältere pflegebedürftige Menschen geschaffen werden. Dazu seien kleinere Wohn- und Pflegeeinheiten nötig.

Digitale Teilhabe wichtig

Liga-Vorsitzende Nils Möller vom Deutschen Roten Kreuz plädierte für die Einrichtung unabhängiger Asylberatungsstellen. Diese sollten Flüchtlingen in der Anfangszeit helfen, sich im Behördendschungel zurechtzufinden. Der vor drei Jahren aus Syrien nach Deutschland geflüchtete Sipan Ayub, der dank guter Sprachkenntnisse als Flüchtlingsberater bei der Caritas in Seligenstadt tätig ist, schilderte die Schwierigkeiten der Neuankömmlinge unter anderem mit der Bürokratie.

Thomas Domnick von der Caritas Mainz und stellvertretender Liga-Vorsitzender, nannte die Förderung digitaler Teilhabe sozial Schwacher als dritten Schwerpunkt des Forderungsprogramms. Der Zugang zum Internet und eine Beratung über den Umgang damit sei unerlässlich, damit die Betroffenen auch gesellschaftliche Teilhabe erlangten. Eine solche Förderung hält er vor allem für Menschen mit geringen Einkommen, Sprach- oder Vermittlungshemmnissen sowie für ältere und behinderte Menschen für nötig. Andernfalls seien sie oft gar nicht in der Lage, infrage kommende Hilfsangebote zu finden und zu verstehen.

Zu den weiteren Forderungen gehört etwa eine staatliche Unterstützung für die von der Liga geschaffene Ombudsstelle für Kinderrechte. Nur so sei deren dauerhafter Einsatz gesichert.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 13.11.2018