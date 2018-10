250 000 Kraniche fliegen über die Region in den Süden

Frankfurt.Sie kommen aus den Norden und bilden ein eindrucksvolles Naturspektakel am Himmel: Experten erwarten in diesen Wochen den Durchzug von 250 000 Kranichen über dem Südwesten. Die Region liegt auf der Hauptroute der Zugvögel in ihr Winterquartier nach Süden. „Circa 50 000 Kraniche wurden auf ihrer Reise von Nordeuropa nach Spanien bereits in Hessen gesichtet“, sagt Thomas Nargall vom Bund für Umwelt und Naturschutz in Hessen. „Es gibt Tage, an denen unendlich viele Tiere am Himmel gesehen werden.“ Wenn das Wetter umschlägt, ziehen die Kraniche nach Süden. Die Vögel fliegen in Gruppen von etwa 100 bis 1000 Tieren und in V-Formation. Der lange Spätsommer habe keine Auswirkungen gehabt, sagt Maik Sommerhage vom Naturschutzbund Landesverband Hessen. dpa (Bild: dpa

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 24.10.2018