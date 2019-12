300 neue Bodycams

Eine Körperkamera auf der Schulter eines hessischen Polizisten. © dpa

Wiesbaden.Die Aufzeichnungen der hessischen Polizisten mit ihren Schulterkameras sind bereits in zahlreichen Strafverfahren als Beweismaterial verwendet worden. Seit der flächendeckenden Einführung der Bodycams sei das Bildmaterial in 255 Verfahren zum Einsatz gekommen, sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) in Wiesbaden. Mit den nun 300 neuen Schulterkameras werde der Einsatz auf den Regelstreifendienst ausgeweitet. Für diese zusätzlichen Bodycams inklusive 122 Dockingstations und Software seien rund 277 000 Euro investiert worden. Den Polizeidienststellen im Land standen bislang rund 100 Kameras zur Verfügung. Der Einsatz dieser Technik wurde in Hessen erstmals erprobt. Nach einer Pilotphase im Jahr 2013 wurden die Bodycams rund zwei Jahre später landesweit bei den Polizeipräsidien und der Bereitschaftspolizei eingeführt. lhe

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 12.12.2019