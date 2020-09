365 Delikte an Schulen im Jahr 2019

Auch unerlaubter Waffenbesitz an Schulen wird statistisch erfasst. © dpa

Wiesbaden.An Hessens Schulen sind im vergangenen Jahr 365 Gewaltdelikte gezählt worden. Der überwiegende Teil der Vorkommnisse mit 360 Fällen habe sich dabei auf dem Gelände von öffentlichen Schulen ereignet, teilte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion in Wiesbaden mit und verwies auf Daten aus der Polizeilichen Kriminalstatistik.

In den Vorjahren schwankte die Zahl der Delikte an Schulen kräftig. 2018 und 2017 wurden der Antwort zufolge je 334 Fälle gezählt, in den beiden Jahren davor lag der Wert unter 300, im Jahr 2010 indes bei 510. Bei den Fallzahlen wird nur das Gelände der Schule als Tatort erfasst. In der Statistik werden damit auch Vorkommnisse erhoben, die sich außerhalb des Schulbetriebs abends und nachts ereignet haben. Als beteiligte Täter kommen somit auch Personen infrage, die weder Schüler, Lehrer noch andere Mitarbeiter der Schule waren, wie ein Sprecher des Innenministeriums erklärte.

Unerlaubter Waffenbesitz wurde den Angaben zufolge in 163 Fällen auf einem Schulgelände in Hessen im Jahr 2019 festgestellt. Auch in dieser Auflistung der Polizeilichen Kriminalstatistik wurden sowohl Vorkommnisse während als auch außerhalb des Schulbetriebs aufgeführt. 162 dieser Fälle ereigneten sich an einer öffentlichen Schule. lhe

