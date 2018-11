37-Jähriger bekommt lebenslange Haft

Frankfurt.Weil er seine hochschwangere Ehefrau im Bett erstickt haben soll, ist ein 37 Jahre alter Mann am Montag vom Landgericht Frankfurt zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Schwurgerichtskammer ging von einem heimtückischen Mord aus, weil die 30-Jährige zum Tatzeitpunkt im September vergangenen Jahres „arg- und wehrlos“ gewesen sei. Die Richter sahen den Angeklagten nach einer mehrmonatigen Beweisaufnahme als überführt an. Hinweise auf einen anderen Täter, einen Selbstmord der Frau oder einen natürlichen Tod habe es nicht gegeben, hieß es im Urteil. Der Angeklagte hatte selbst die Tat energisch bestritten und weinte während der Urteilsbegründung heftig.

Nach Ansicht des Gerichts diente dieses Verhalten jedoch lediglich dem „Selbstmitleid“. In dem gesamten Verfahren habe der Mann nicht ein einziges Mal sein Bedauern über den Verlust der Frau zum Ausdruck gebracht, sagte der Vorsitzende Richter. Zahlreiche Zeugen aus dem Umfeld der Eheleute hatten dem Gericht Hinweise auf Probleme in deren Beziehung gegeben. Offenbar versuchte der Mann mehrfach, sich aus der von seinem Vater arrangierten Ehe zu lösen. „In der lauen Septembernacht war in dem beengten Schlafzimmer dann der Zeitpunkt gekommen“, so der Richter. Die beiden kleinen Kinder des Paares waren bei der Tat anwesend.

Der Verteidiger des Verurteilten kündigte Revision an. lhe

