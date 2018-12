40 Millionen für Sanierung

Blick auf das Regierungspräsidium in Darmstadt. © Regierungspräsidium

Darmstadt.Die Modernisierung des Darmstädter Regierungspräsidiums (RP) soll etwa 40 Millionen Euro kosten. Nach Angaben der Behörde nannten die Eigentümer des Gebäudes diese Summe gestern. Neben der Grundsanierung des historischen Gebäudes stehen in den kommenden 18 Monaten auch Umbauten von Räumen und eine energetische Modernisierung an. Für Menschen mit Behinderungen soll das Gebäude künftig komplett barrierefrei zugänglich sein.

Auch soll das Haus neben einer verbesserten Zutrittskontrolle künftig eine Servicestelle für Bürger bieten. Zudem wird der bisherige Eingangsbereich an der Wilhelminenstraße verbreitert und mit einem Außenaufzug versehen. Auch die Technik im Gebäude wird auf den aktuellen Stand gebracht.

In den vergangenen Wochen waren etwa 700 Beschäftigte des RP in ein ehemaliges Postgebäude im Westen der Stadt umgezogen. Weitere 300 Beschäftigte sind weiterhin in einem historischen Gebäude am Darmstädter Luisenplatz untergebracht.

Die Behörde zählt etwa 1500 Mitarbeiter. lhe

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 20.12.2018