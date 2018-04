400 Bahnhöfe benötigen Sanierung

Anzeige

Stuttgart.Im Südwesten gibt es einen großen Sanierungsstau bei den Bahnhöfen. Derzeit bestehe „noch an rund 400 Bahnstationen in Baden-Württemberg Sanierungsbedarf beziehungsweise Bedarf an barrierefreiem Ausbau“, heißt es in einer Antwort des Stuttgarter Verkehrsministeriums auf eine Landtagsanfrage der Grünen.

Das Haus von Ressortchef Winfried Hermann (Grüne) bezieht sich bei der Zahl nach eigener Auskunft auf Angaben der Bahntochter „DB Station & Service“. Laut Verkehrsministerium sind im Südwesten 787 Bahnhöfe in Betrieb. „Es ist allerhöchste Zeit, weitere Sanierungen anzustoßen. Der Bund muss seiner Verantwortung für die Bahnhöfe gerecht werden und umsetzen, was er im Koalitionsvertrag versprochen hat. Er muss für die Infrastruktur ordentlich Geld in die Hand nehmen“, sagt der verkehrspolitische Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, Daniel Renkonen, dieser Zeitung.

140 Millionen Euro vorgesehen

Neben dem Bund kommen jedoch auch das Land und Kommunen für die Finanzierung der Bahnhofssanierungen auf. Insgesamt sind in der aktuellen Fassung des Programms in Baden-Württemberg knapp 140 Millionen Euro vorgesehen. Derzeit laufen in der grün-schwarzen Landesregierung die Verhandlungen über eine Fortsetzung des Bahnhofsmodernisierungsprogramms ab dem Jahr 2019.