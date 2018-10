4,4 Prozent ohne Erwerb

Frankfurt.In Hessen ist die Zahl der Arbeitslosen im Oktober noch einmal gesunken. Zum Stichtag waren 147 121 Männer und Frauen offiziell arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur gestern in Frankfurt mitteilte. Das waren fast 12 000 weniger als vor einem Jahr und auch gut 1100 weniger als im September 2018. Die Arbeitslosenquote blieb im besten Oktober seit 1992 bei 4,4 Prozent und damit weiterhin unter dem Bundesschnitt.

Immer mehr Menschen nehmen am Arbeitsleben teil. Für den August registrierte die Verwaltung erstmals mehr als 2,6 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Hessen. Das ist eine Steigerung um 2,5 Prozent binnen Jahresfrist.

Boom dank Zuwanderung

Direktionschef Frank Martin verwies darauf, dass der Job-Boom angesichts der demografischen Entwicklung ohne Zuwanderer nicht möglich wäre. Bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten stieg die Zahl der Ausländer mit 9,6 Prozent deutlich stärker an als bei den Beschäftigten mit deutschen Pass (plus 1,3 Prozent). Der hessische Ausbildungsmarkt profitiere ebenfalls von der Ausbildungsbereitschaft vieler junger Menschen mit Fluchthintergrund, so Martin.

In Baden-Württemberg sank die Arbeitslosenquote auf drei Prozent, wie die Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit gestern mitteilte. Damit erreicht die Quote einen Wert, bei dem man von Vollbeschäftigung spricht.

Bundesweit sank die Arbeitslosenquote mit 4,9 Prozent erstmals seit der Wiedervereinigung unter die 5-Prozent-Marke gesunken. Verantwortlich für das Rekordtief seien ein kräftiger Herbstaufschwung und die gute Konjunktur, wie die Bundesagentur für Arbeit gestern in Nürnberg mitteilte.

Die Zahl der Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz ist im Oktober ebenfalls gesunken. 92 100 Menschen waren erwerbslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur gestern mitteilte – das entspricht einer Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent. dpa

