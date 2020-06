4,5 Millionen Schaden bei der Awo

Der sogenannte Awo-Skandal hat zu einem Millionenschaden geführt. © dpa

Frankfurt.Monatelang hatten das neue Präsidium und der Interims-Vorstand der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Frankfurt eine anstrengende Doppelaufgabe. Das operative Geschäft mit Kindertagesstätten und Altenpflegeeinrichtungen sollte auch in Corona-Zeiten funktionieren. Gleichzeitig ging es darum, den Skandal um überhöhte Gehälter, um Luxusdienstwagen und personelle Verflechtungen aufzuklären.

Kurz ehe Petra Rossbrey, seit Mitte Februar Vorsitzende des Präsidiums der Frankfurter Awo, am Donnerstag in der Bürgersprechstunde des Sozialausschusses zur bisherigen Aufarbeitung Stellung nahm, präsentierte sie eine erste Zwischenbilanz. Auf 4,5 Millionen Euro werde der Gesamtschaden für die Jahre 2015 bis 2019 geschätzt – vorläufig. Allein 1,6 Millionen Euro entfallen dabei auf überhöhte Gehälter und teure Dienstwagen, zwei Millionen Euro auf das „Abenteuer Flüchtlingshilfe“, das sich vor allem wegen Personalkosten und Baumaßnahmen als wirtschaftlicher Verlust erwiesen hatte. Hinzu kamen 900 000 Euro „ungerechtfertigte Spenden“ an den Awo-Kreisverband Wiesbaden, zu dem enge personelle Verflechtungen bestanden.

Für die derzeitige Awo-Führung ist dieses Erbe eine Herausforderung. Zwar sollen die Verantwortlichen des Skandals, gegen die auch staatsanwaltschaftliche Ermittlungen laufen, zur Rechenschaft gezogen werden. Angesichts der Gelder, die bereits fehlen, angesichts Rückforderungen auch der Stadt Frankfurt und gekürzter Zuschüsse nach Bekanntwerden des Skandals war die Planung für das laufende Geschäftsjahr schwierig. Das Verhalten der früheren Funktionäre hätte „den Verband in die Insolvenz bringen können, wenn wir nicht so entschlossen gehandelt hätten“, sagte Rossbrey. So seien für dieses Jahr drastische Sparmaßnahmen und Kostensenkungen von rund 1,5 Millionen Euro beschlossen worden. „Wir sind eigentlich auf gutem Weg“, so Romen. „Wir planen für dieses Jahr mit einer schwarzen Null. lhe

