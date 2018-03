500 Stellen aufs Land verlagert

Anzeige

Nidda.Mit rund 1,8 Milliarden Euro und zahlreichen Projekten will Hessen die ländlichen Regionen stärken. Dazu gehört auch die Verlagerung von insgesamt 500 Behördenjobs von den Ballungsräumen aufs Land, wie die Landesregierung gestern in der Wetterau-Stadt Nidda mitteilte. Ministerpräsident Volker Bouffier und Finanzminister Thomas Schäfer (beide CDU) gaben dort den offiziellen Startschuss für die Offensive „Land hat Zukunft – Heimat Hessen“. Damit werden Maßnahmen aller Ressorts gebündelt.

Die 1,8 Milliarden Euro fließen in den nächsten zwei Jahren etwa in Projekte zur Verbesserung der Infrastruktur, Gesundheitsversorgung und Mobilität. „Hessens gute Zukunft liegt auch auf dem Land“, sagte Ministerpräsident Bouffier. 85 Prozent der Fläche Hessens sei ländlich geprägt. Dort sollen künftig auch mehr Mitarbeiter der Finanzverwaltung tätig sein.

Unter dem Motto „Arbeit zu den Menschen und in die Heimat bringen“ hat das Finanzministerium nach eigenen Angaben bereits im vergangenen Jahr damit begonnen, 200 Arbeitsplätze in kleinere und ländlicher gelegene Finanzämter zu verlagern. Nun sollen 300 weitere folgen. „Wie hier in Nidda bringen wir damit die Arbeit zu den Menschen, damit sie nicht mehr lange pendeln müssen“, sagte Minister Schäfer. Im Rahmen der Offensive werden Bürgerbusse gefördert, Initiativen zur Neubesetzung von Landarztstellen oder der Ausbau von Telemedizin-Angeboten.