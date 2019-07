5000 Puten sterben

Der brennende Putenhof in Kirchardt im Landkreis Heilbronn. © dpa

KirchardT.Etwa 5000 junge Puten sind bei einem Großbrand auf einem Bauernhof in der Nähe von Heilbronn verendet. Ein Stall und eine Lagerhalle in Kirchardt seien durch das Feuer in der Nacht zum Dienstag völlig zerstört worden, teilte die Polizei mit.

Der Schaden liege zwischen dreieinhalb und vier Millionen Euro. Die Brandursache war am Nachmittag noch unklar. Medienberichte, wonach ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst hatte, wollte ein Polizeisprecher nicht bestätigen. Es sei aber auch nicht auszuschließen, sagte er.

145 Feuerwehrleute verhinderten, dass die Flammen auf einen weiteren Putenstall übergriffen. Für die Löscharbeiten seien mehr als zwei Kilometer lange Wasserleitungen gelegt worden, hieß es von der Polizei. Schaulustige hätten die Arbeiten zunächst behindert, sagte der Sprecher. Das Gelände sei daraufhin abgesperrt worden. lsw

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.07.2019