54 000 Menschen ohne Aussicht auf Anstellung

Wiesbaden.Trotz eines stetigen Rückgangs der Menschen ohne festen Job bleibt die Zahl der Langzeitarbeitslosen unverändert hoch. Die Experten der hessischen Regionaldirektion der Arbeitsagentur haben in einer Studie versucht, den Ursachen auf den Grund zu gehen und Lösungsansätze zu formulieren. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Wann wird von Langzeitarbeitslosigkeit gesprochen?

Eine Person wird dann als langzeitarbeitslos eingestuft, wenn sie ein Jahr und länger ohne feste Anstellung ist.

Welche positiven Erfahrungen haben Betriebe mit Langzeitarbeitslosen gemacht?

Die Personalleiterin des Globus SB-Warenhauses in Limburg, Sina Walsch, berichtet von positiven Erfahrungen. Sechs Langzeitarbeitslose wurden seit 2015 bei dem Warenhaus für das Einräumen der Waren in die Regale eingestellt – vier sind noch im Unternehmen beschäftigt. Die Leute seien sehr motiviert und nach vielen gescheiterten Bewerbungen einfach glücklich, endlich wieder eine feste Anstellung zu haben. Es dauere zwar unterschiedlich lange, bis sie eine volle Arbeitskraft seien. Die Leute seien aber selbst bei höherem Betreuungsbedarf von Anfang an voll in die Teams integriert.