55 Millionen Euro für günstigere Fahrscheine

Stuttgart.„Eine Fahrt, ein Ticket“ – so lautet das Motto beim einheitlichen Nahverkehrsticket, das Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) einführen will. Künftig soll dann mit einem Fahrschein über die Grenzen der 22 Südwest-Verkehrsverbünde hinweg gefahren werden können. Zudem sollen die Tarife für die Tickets – Einzelfahrschein und Monatskarte – günstiger werden. Unklar waren bislang noch die Kosten für die Tarifabsenkungen. Laut der Kabinettsvorlage des grün-schwarzen Ministerrats für dessen nächste Sitzung am kommenden Dienstag kalkuliert Grün-Schwarz bis 2022 mit Mehrbelastungen in Höhe von knapp 55 Millionen Euro. Während im Haushalt 2018 nur 1,2 Millionen Euro vorgesehen sind, beläuft sich die Summe ab 2019 dann jährlich auf rund 13,5 Millionen Euro. Die Kabinettsvorlage liegt dieser Zeitung vor.

Stufenweise Umsetzung

Wegen der günstigeren Tarife rechnet das Land langfristig mit einer größeren Nachfrage des öffentlichen Nachverkehrs. „Durch die Schaffung eines landesweit einheitlichen Tarifangebots im Verbundgrenzen überschreitenden Verkehr wird die Tarifstruktur des Landes deutlich vereinfacht und attraktiver. Es ist zu erwarten, dass dadurch die Fahrgastnachfrage und damit die Fahrgeldeinnahmen steigen“, schreibt Uwe Lahl, Ministerialdirektor im Verkehrsministerium, in der Vorlage.

Ab 2019 machen die jährlichen Kosten in Höhe von rund 13,5 Millionen Euro für die Ticketreform den dicksten Batzen der Investitionen für die Realisierung des Baden-Württemberg-Tarifs aus. Die Regierung plant, diese jährlichen Kosten aus den Regionalisierungsmitteln des Bundes zu finanzieren.

Das Landesticket wird von Hermann stufenweise umgesetzt. Zunächst werden ab 9. Dezember die Preise für Einzel- und Tagesfahrscheine abgesenkt. Ab 2021 greift die Endstufe der Reform: Ab dann können Fahrgäste landesweit – dazu gehören auch Wochen- oder Monatskarten – mit einem Fahrschein über die Grenzen der 22 baden-württembergischen Verkehrszonen hinweg fahren, vom Start- bis zur Zielhaltestelle und unabhängig von regionalen Verkehrsverbünden.

Das alte Baden-Württemberg-Ticket der Deutschen Bahn, das es bisher schon gibt, bleibt erhalten. Dieses unterscheidet sich unter anderem darin zu den neuen Angeboten, dass es an den Werktagen erst ab neun Uhr gilt – zu spät für viele Pendler. mis

