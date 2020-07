5,7 Prozent in Hessen ohne Job

Frankfurt.Auf dem hessischen Arbeitsmarkt werden die Folgen der Corona-Krise immer deutlicher sichtbar. Im Juni ist im dritten Monat in Folge die Zahl der Arbeitslosen gestiegen. Zum Stichtag waren gut 197 000 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Das waren knapp 5000 mehr als im Mai dieses Jahres und sogar rund 50 000 mehr als im Juni 2019. Die Arbeitslosenquote kletterte noch einmal um 0,1 Punkte auf nun 5,7 Prozent.

Direktionschef Frank Martin hält eine Trendwende im September für wahrscheinlich, weil dort mehrere positive Einflüsse auf einmal wirken: So stellen Firmen nach den Sommerferien eher neue Leute ein, zudem beginnen Schüler, Auszubildende und Studenten ihre neuen Lebensabschnitte. Für den Herbst rechnet Martin mit einer steigenden Zahl von Firmeninsolvenzen mit entsprechenden Arbeitsplatzverlusten.

Anstieg im Mai stärker

In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Arbeitslosen auf 126 400 gestiegen. Das sind 1,1 Prozent mehr als im Mai, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zum Juni 2019 waren 31,5 Prozent mehr Menschen arbeitslos. Die Arbeitslosenquote stieg damit innerhalb eines Monats von 5,5 auf 5,6 Prozent.

Im Juni waren in Baden-Württemberg 276 492 Menschen ohne Job. Das waren 2,3 Prozent mehr als im Vormonat. Zuvor hatte es deutlich stärkere Anstiege gegeben: ein Plus von 8 Prozent im Mai und gar 17 Prozent im April. Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,4 Prozent. dpa

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 02.07.2020