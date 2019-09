5G-Ausbau startet

Seit August ermöglicht der Vodafone-Mast 5G-Mobilfunk in Frankfurt. © dpa

Frankfurt.Hessen startet mit dem Ausbau des neuen ultraschnellen Mobilfunkstandards 5G bereits in diesem Jahr. Der Mobilfunkkonzern Vodafone ermöglicht 5G inzwischen im Rhein-Main-Gebiet über einen Mast im Frankfurter Stadtteil Sossenheim und zwei weitere in Offenbach.

„Mit der Errichtung der ersten drei Vodafone-Masten leiten wir den flächendeckenden 5G-Mobilfunkausbau in Hessen schon früher als geplant ein“, sagte Digitalministerin Kristina Sinemus (parteilos) am Donnerstag in Frankfurt. Ursprünglich war der Start im kommenden Jahr vorgesehen. In Darmstadt funken zudem seit rund zwei Wochen 5G-Antennen der Deutschen Telekom. lhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 20.09.2019