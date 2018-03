600 Beschäftigte auf der Straße

Anzeige

Frankfurt.Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen hat die Gewerkschaft ver.di den Druck erhöht. Bei einem Warnstreik gingen gestern in Frankfurt laut Gewerkschaft rund 600 Beschäftigte auf die Straße. „Wir haben erste Nadelstiche gesetzt“, sagte Tarifkoordinator Jens Ahäuser. Zugleich kündigte ver.di weitere Kundgebungen in Darmstadt und Rüsselsheim für Donnerstag an. Die Gewerkschaft fordert für die 2,3 Millionen Beschäftigten des Bundes und der Kommunen sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Gleichzeitig sollen die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte um 100 Euro pro Monat angehoben werden. Die kommunalen Arbeitgeber in Hessen lehnen dies ab. lhe