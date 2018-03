70 Millionen für den Nachwuchs

Anzeige

Villingen-Schwenningen.Es ist eine Rekordzahl in der Geschichte der baden-württembergischen Polizei: Jeweils 1800 Anwärter will die grün-schwarze Regierung in diesem und im nächsten Jahr einstellen. „Da sind alle gefordert“, sagt Martin Schatz, der als Präsident der Hochschule für Polizei für das komplette Ausbaukonzept zuständig ist. Knapp 70 Millionen Euro veranschlagt er allein für die Bauinvestitionen, um in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) und in Herrenberg bei Stuttgart neue Polizeischulen einzurichten. „Einiges ist eine Interimslösung“, räumt Schatz ein.

So viele Anwärter wie noch nie

Für die Ausbildungsoffensive gibt es zwei Gründe: Grün-Schwarz hat beschlossen, dass 900 zusätzliche Polizisten eingestellt werden. Deren Ausbildung beginnt im laufenden und nächsten Jahr. Dazu kommt eine Pensionierungswelle jener großen Jahrgänge, die zur Bekämpfung der RAF-Terroristen eingestellt wurden. 1700 Anwärter waren es etwa im Jahr 1978. Schatz kalkuliert vor diesem Hintergrund auch für 2020 einen Bedarf von 1800 Anwärtern. Dennoch werde Baden-Württemberg bei der Polizeidichte, also der Zahl von Beamten je 1000 Einwohner, im Ländervergleich Schlusslicht bleiben.

Neue Polizeischulen

„Das ist eine zusätzliche Belastung“, räumt Schatz ein. Denn die Anwärter müssen die praktischen Teile ihrer Ausbildung in den Revieren und Präsidien vor Ort absolvieren. Zusätzlich hat das von CDU-Mann Thomas Strobl geführte Innenministerium entschieden, zwei neue Standorte für Polizeischulen aufzubauen. In Wertheim sollen ab 1. Juli 2018 die ersten von 300 Anwärtern einziehen. Einiges müsse in Containern untergebracht werden, weil Unterkünfte noch saniert werden müssen. Erst ab Herbst 2019 kann die Polizei das ehemalige Gebäude des Computerkonzerns IBM nutzen, um dort 480 Nachwuchspolizisten auszubilden. Heute wird das Oberlandesgericht Karlsruhe über die Klage eines Unternehmers entscheiden, der die Bauvergabe angefochten hat. Auf 30 Millionen Euro ist der Umbau kalkuliert. Ursprünglich war schon für diesen Herbst der Einzug geplant.